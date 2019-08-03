الزمالك يواجه المقاصة 28 أغسطس في ربع نهائي كأس مصر

قال نادي الزمالك إنه تم تحديد موعد جديد لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في دور الـ8 لكأس مصر أمام فريق المقاصة.



وأوضح النادي الأبيض، في بيان على موقعه الرسمي اليوم، أن لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري برئاسة عامر حسين قررت تعديل موعد مباراة الزمالك والمقاصة في دور الـ8 من بطولة كأس مصر لتكون يوم 28 أغسطس الجاري بدلا من أول سبتمبر المقبل.



وكانت لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين، رئيس اللجنة، اجتمعت اليوم مع ممثلي أندية الدوري الممتاز لمناقشة الأمور الخاصة بالموسم الجديد، وتحديد مواعيد المباريات المتبقية من كأس مصر.



يذكر أن هناك مباراة مؤجلة من دور الـ16 في الكأس بين الأهلي وبيراميدز، وسيواجه الفائز منهما فريق حرس الحدود في دور الثمانية وأن فريقي الاتحاد وبتروجيب قد تأهلا إلى نصف النهائي.