أحمد إدريس: بدء إنشاء مجمع مدارس بنجع العوابد بالأقصر

أعلن النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب عن محافظة الأقصر، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، موافقة وزير التربية والتعليم على إنشاء مجمع مدارس الشهيد أشرف فتح الله بنجع العوابد، على أن يتم البدء في أعمال التنفيذ فوز إرساء المناقصة على إحدى شركات المقاولات المنفذة.



وقال "إدريس"، في بيان له، إنه تلقى ردًا من وزارة التربية والتعليم مفاده أنه تم بحث الطلب من جانب هيئة الأبنية التعليمية، وأكدت بدورها أنه لا مانع من البدء في أعمال إنشاء مجمع مدارس للتعليم الأساسي، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة في ظل وجود قطعة أرض مخصصة أملاك دولة مساحتها فدان و3 قراريط بحوض القرية القبلي 14 ضمن القطعة 10 زمام الكرنك الجديدة بنجع العوابد.



وتابعت الهيئة في ردها: "أنه سيتم طرح مناقصة عامة خلال الأسبوع المقبل، بمقر هيئة الأبنية التعليمية، وفور إرساء المناقصة على إحدى شركات المقاولات سيتم على الفور البدء في أعمال التنفيذ".