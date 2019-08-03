السبت 03 أغسطس 2019 الموافق 02 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

عالم

الهند تنفي مزاعم باكستان باستخدام قنابل محظورة

السبت 03/أغسطس/2019 - 06:25 م
جريدة الدستور
طباعة
اتهمت باكستان الهند اليوم السبت باستخدام قنابل عنقودية محظورة مما أدى إلى مقتل مدنيين اثنين وإصابة 11 آخرين في إقليم كشمير المتنازع عليه والذي يطالب كلا البلدين بالسيادة عليه.

وفي أحدث تصاعد للتوتر بين البلدين، نفت الهند استخدام مثل هذه الأسلحة.

ونشر الجيش الباكستاني صورا لما وصفه بأنها قنابل استخدمتها الهند في قصف على طول الحدود المتنازع عليها في كشمير يومي 30 و31 يوليو، إضافة إلى صور مدنيين، بينهم طفل يبلغ من العمر أربعة أعوام، قالت إنهم قتلوا وأصيبوا جراء هذه الأسلحة.

وقال الميجر جنرال آصف غفور كبير المتحدثين باسم القوات المسلحة الباكستانية على تويتر: "استخدام الجيش الهندي قنابل عنقودية بصورة تنتهك المعاهدات الدولية أمر يستحق الشجب".

وقال مسئولان من الجيش الهندي إن القصف عبر الحدود كان متناسبا وجاء ردا على قصف من جانب الجيش الباكستاني بحسب رويترز، وقال بيان أصدره الجيش الهندي "مثل هذا الرد لا يكون إلا ضد أهداف عسكرية وإرهابيين متسللين يساعدهم الجيش الباكستاني".

وقال أحد المسئولين إن صورة واحدة على الأقل من تلك الصور التي نشرها الجيش الباكستاني كانت لقذيفة مورتر وليس لقنبلة عنقودية.

والقنابل العنقودية تتطاير منها شظايا متفجرة مميتة لدى إلقائها، وهي محظورة طبقا لاتفاقية جنيف التي تنظم قواعد الحرب على المستوى الدولي.
ads

موضوعات متعلقة

منذ يوم

طفلة تقتل نفسها بوسادة في تقليد مشهد من مسلسل هندي

منذ حوالي 20 ساعة

براتب يصل لـ 2400 جنيه.. "القوى العاملة" تعلن عن وظائف جديدة

منذ يوم

القصة الكاملة لاقتحام مسجد الحسين أثناء خطبة وزير الأوقاف

منذ يوم

في ذكرى ميلاد رشدي أباظة.. "الفراشة" و"الدنجوان" طلاق لم ينهِ الحب

ads

الصور

image description

ايون يتالق في اول حفل له بالساحل في شاطئ خاص بالسيدات

image description

بالصور.. مجدي قفشة ينضم للأهلي

image description

صور.. كواليس انتخابات نقابة الموسيقيين

image description

عيد الأضحى ينعش سوق "سن السكاكين" بالسيدة زينب

image description

وصول بعثة منتخب مصر لليد الحاصلة على برونزية كأس العالم

الأكثر قراءة

خاص.. «البترول» تتخلى عن «بنزين 80» بعد 60 يومًا.. وتطرح بديلًا بنفس السعر

القصة الكاملة لاقتحام مسجد الحسين أثناء خطبة وزير الأوقاف

التنظيم والإدارة يطلب موظفين للعمل بهذه الشروط

العثور على جثمان سيدة مقتولة فى دمياط

ستوديو

سميرة عبد العزيز أحدث المنضمين إلى "بنت القبائل"

لماذا طالب نشأت الديهي فرض غرامة على الزواج الثاني؟ (فيديو)

إسرائيل تنتهك حقوق الأطفال داخل السجون (فيديو)

"الأرصاد" تكشف حالة الطقس غدًا

رياضة

ركلة حرة من دي ماريا تهدي سان جيرمان كأس السوبر الفرنسية

تأجيل أول مباراتين لبيري في دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي

قوانغتشو إيفرجراند يحافظ على صدارة الدوري الصيني

رينار يوقع غدًا عقود تدريبه للمنتخب السعودي

الرئيس نيوز

"دار الهلال" ترفع اسم مجدي سبلة من إصداراتها بعد عزله

فيديوجراف.. التهم الموجهة للرئيس السوداني الأسبق عمر البشير

انفوجراف.. أهم تصريحات السيسى خلال جلسة «اسأل الرئيس» بمؤتمر الشباب

متحدث "الكهرباء": إعلان "حالة طوارئ" لتأمين التيار خلال عيد الأضحى

منوعات

بعد 20 عاما.. إزالة فرشاة أسنان ابتلعها شخص وعلقت بأحشائه

الصين تسجل 2118 حالة وفاة بسبب الأمراض المعدية فى يونيو

98 % نسبة تغطية خدمة النطاق العريض للأرياف الصينية

دراسة: الجينات ليست عذرًا للوزن الزائد!

كشكول

لطالبات الأزهر"علمي".. 60 كلية متاحة للحاصلات على 50%

غدا.. انتهاء تسجيل رغبات القبول بالجامعات بتنسيق المرحلة الثانية

"ناهد يوسف" عميدا لكلية الدراسات الإسلامية للبنات بالمنصورة

100 ألف مكان خال لطلاب "الأدبي" بتنسيق المرحلة الثانية.. والتمريض والعلوم يتصدران الرغبات

إسلام سياسي

أيمن نور يبيع جماعة الإخوان الإرهابية بـ" الرخيص"

الإخوان الإرهابية تلجأ لـ" صرف" بدلات التفرغ ضمانا لولاء الشباب

هشام النجار: حرب المنشورات بين شباب وقيادات الإرهابية هدفها جذب التمويلات

هشام عشماوي يعترف بتجنيد أطباء من الإخوان ضمن تنظيمه الإرهابي


زيت وسكر

“شرطة التموين” تكثف حملاتها لمكافحة كافة صور الغش التجاري

إحذر هذه الأمراض منتشرة في فصل الصيف

تعرف على أهم الفيتامينات التي يحتاجها الجسم

ضبط 8 طن دقيق مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء بالسلام

مقالات الرأي
ماجد حبته
عنصرية ريجان ليست استثناءً
بسنت حسن
سبت النور
اميرة ملش
أميرة ملش تكتب: محاكاة الدولة المصرية
صفاء النجار
الشك واليقين.. فى قوتك تكمن نقطة ضعفك «1»
المزيد

الثقافة

انطلاق فعاليات "صيف بلادنا" بجنوب سيناء

السعيد للنشر والتوزيع توقع عقود الفائزين في مسابقتها الثانية للرواية

ندوة بالإسكندرية لرفع وعي السيدات بمبادرة الرئيس لصحة المرأة

نادي القصة يحتفي برواية "بيت السناري"

صفحتنا ع الفيس بوك