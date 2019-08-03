الهند تنفي مزاعم باكستان باستخدام قنابل محظورة

اتهمت باكستان الهند اليوم السبت باستخدام قنابل عنقودية محظورة مما أدى إلى مقتل مدنيين اثنين وإصابة 11 آخرين في إقليم كشمير المتنازع عليه والذي يطالب كلا البلدين بالسيادة عليه.



وفي أحدث تصاعد للتوتر بين البلدين، نفت الهند استخدام مثل هذه الأسلحة.



ونشر الجيش الباكستاني صورا لما وصفه بأنها قنابل استخدمتها الهند في قصف على طول الحدود المتنازع عليها في كشمير يومي 30 و31 يوليو، إضافة إلى صور مدنيين، بينهم طفل يبلغ من العمر أربعة أعوام، قالت إنهم قتلوا وأصيبوا جراء هذه الأسلحة.



وقال الميجر جنرال آصف غفور كبير المتحدثين باسم القوات المسلحة الباكستانية على تويتر: "استخدام الجيش الهندي قنابل عنقودية بصورة تنتهك المعاهدات الدولية أمر يستحق الشجب".



وقال مسئولان من الجيش الهندي إن القصف عبر الحدود كان متناسبا وجاء ردا على قصف من جانب الجيش الباكستاني بحسب رويترز، وقال بيان أصدره الجيش الهندي "مثل هذا الرد لا يكون إلا ضد أهداف عسكرية وإرهابيين متسللين يساعدهم الجيش الباكستاني".



وقال أحد المسئولين إن صورة واحدة على الأقل من تلك الصور التي نشرها الجيش الباكستاني كانت لقذيفة مورتر وليس لقنبلة عنقودية.



والقنابل العنقودية تتطاير منها شظايا متفجرة مميتة لدى إلقائها، وهي محظورة طبقا لاتفاقية جنيف التي تنظم قواعد الحرب على المستوى الدولي.