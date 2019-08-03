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سياسي

بالصور.. المصرية لدعم اللاجئين تبدأ ورش عمل برنامج الحقوق والمسئوليات

السبت 03/أغسطس/2019 - 06:24 م
جريدة الدستور
محمد الشريف
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بدأت المؤسسة المصرية لدعم اللاجئين سلسلة ورش عمل ضمن "برنامج الحقوق والمسئوليات" داخل الدول المضيفة ويهدف لرفع الوعي لدى اللاجئين وطالبي اللجوء بالحقوق والمسئوليات داخل الدولة، لتعزيز وحماية الحقوق والواجبات، ويستهدف اللاجئين اليمنيين والسودانيين والأرتريين والأثيوبيين المسجلين بالمفوضية داخل مصر بالتعاون مع عدد من المبادرات المعنية بقضايا اللاجئين، والمقرر العمل عليه لمدة عامين 2019\2020 م لتوسعة شريحة المستفدين من اللاجئيين بشكل عام.

وأشار أحمد بدوي عضو مجلس أمناء المؤسسة المصرية إلى أهمية تلك البرامج لرفع وعي اللاجئين، خصوصًا المسجلين حديثًا بالمفوضية السامية لشئون اللاجئين وتعد همزة التواصل بين اللاجئين والخدمات والقوانين والإجراءات.

وافتتحت المؤسسة المصرية أولى سلسلة ورش العمل لبرنامج (الحقوق والمسئوليات) واستهدفت اللاجئين اليمنيين وممثلي المجتمع اليمني وتأتي بالتعاون مع مبادرة مجتمع وجود المعني بقضايا اللاجئين اليمنيين داخل مصر في ظل زيادة أعداد اليمنيين داخل الدولة المصرية ووجود عدد من التحديات والاحتياجات للاجئين اليمنيين وغياب الوعي لديهم بمعرفة القوانين الخاصة بالجوء والمؤسسات الخدمية المعنية.

وذكرت قبول العبسي منسق المبادرة إن اللاجئين اليمنيين في أشد الأحتياج لمثل هذه البرامج لغياب وعي العديد منهم بحقوقهم ومسئولياتهم داخل الدولة المصيفة
وقد تناولت الورشة عدد من القضايا والموضوعات الهامة للاجئين وخصوصًا القانونية حيث تناول عصام علي مسئول الوحدة القانونية بالمؤسسة أهم الأشكاليات القانونية التي تواجه اللاجئين وآليات العمل عليها وطرق التواصل القانونية لتقدم الدعم والأستشارات القانونية، كما اشارات عائشة عمر مسئول الملف اليمني بالمؤسسة المصرية لدعم اللاجئين بتعدد أزمات اللاجئين اليمنيين وخصوصًا القانونية والصحية والأجتماعية وأوضحت مدي أحتياجاتهم لهذه البرامج وخصوصًا في ظل تصاعد الأزمة اليمنية وتزايد أعداد طالبي اللجوء في الفترة الأخيرة.
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