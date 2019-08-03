ستان لي.. السبكي المصري في هوليوود (فيديو)

يحرص العديد من المنتجين والمؤلفين على أن يشاركوا ولو بدور صغير في أفلامهم، ومن هؤلاء ستان لي الكاتب الشهير ومبتكر الشخصيات على غرار والت ديزني، ونقل شركة مارفل من شركة صغيرة إلى شركة متعددة الوسائط، وفاز بالعديد من الجوائز، واخترع بمساعدة آخرين شخصيات أثبتت وجودها في السينما الأمريكية مثل سبايدر مان، وثور، وأيرون مان، وهولك، والرجال إكس.



وفي كل الأفلام التي أنتجها ستان لي يحرص على التواجد في الفيلم بمشهد واحد تماما كما يفعل السبكي المصري في الأفلام التي ينتجها.



لا تتعدى المشاهد التي يظهر فيها ستان لي سوى لقطة واحدة، كما حدث في الجزء الأول من سلسلة "ثور" وهو الرجل الذي نزل من السيارة بعد وقوع المطرقة، وهو الذي كان على الشاطئ في الرجال إكس، وفي جميع الأفلام كان يظهر بمشهد وحيد فقط.



يذكر أن ستان لي كاتب ومحرر قصص مصورة أمريكي، وممثل ومذيع تليفزيوني ومدبلج، والرئيس والمدير السابق لمارفل كومكس، وأصبح الناشر والمدير في شركة القصص المصورة، وقادها من قسم صغير في شركة نشر إلى أن تكون شركة كبرى متعددة الوسائط. شارك لي للمرة الأولى بفيلم له عام 1989.