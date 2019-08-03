مصرع عناصر تابعة للحوثيين في قصف للجيش اليمني غربي الجوف

لقى عدد من عناصر ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران مصرعهم، اليوم السبت، في قصف مدفعي لقوات الجيش الوطني اليمني غربي محافظة الجوف.

و ذكر موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن مدفعية الجيش استهدفت مواقع متفرقة للميليشيا الحوثية المتمردة، في مديرية المصلوب.

كما استهدفت مدفعية الجيش الوطني اليمني مخزن أسلحة للميليشيا الحوثية، في المديرية ذاتها، وأدى القصف إلى تدمير المخزن، وحدوث انفجارات شديدة ومتتالية، إلى جانب مصرع وجرح عدد من عناصر الميليشيا الحوثية.

