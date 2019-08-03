إخلاء سبيل 3 أشخاص بتهمة التشاجر في الزيتون

أمرت نيابة حدائق القبة الجزئية، اليوم، بإخلاء سبيل 3 أشخاص بعد التصالح فيما بينهم بسبب مشاجرة نشبت بينهما على خلافات أولوية المرور.



كانت البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا من أحد الأهالى بنشوب مشاجرة بين 3 أشخاص، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتمكنت من السيطرة على المشاجرة، والقبض على مسجل خطر يدعى "خ. م" 29 سنة، عاطل و"م. س" 22 سنة، عاطل و"خ. س" 25 سنة، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

