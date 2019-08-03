كلبة تلد 20 جروًا في ولاية تكساس الأمريكية

في واقعة نادرة ولدت كلبة ضالة 20 جروا في مدينة تايلر بولاية تكساس الأمريكية.



وانتشل مسئولو حماية الحيوانات الكلبة، وهي من نوع لابرادور هجين، وجراءها من أحد شوارع المدينة يوم 30 يوليو الماضي قبل أن يُجري لها أحد الأطباء البيطريين عملية ولادة قيصرية عاجلة. حسبما أفادت وكالة "رويترز".



وتدخلت إحدى جماعات الإنقاذ لمساعدة الكلبة الأم، وسميت لونا، على الاعتناء بأسرتها الكبيرة، وذكرت وسائل إعلام محلية أنه بمجرد اكتمال فطام الجراء التي عاش منها 18 من أصل 20، ستتاح إجراءات التبني لها ولأمها.



ووفقا لموسوعة جينيس للأرقام القياسية، فإن أكبر عدد من الجراء التي ولدت في مرة واحدة كان في المملكة المتحدة حين ولدت كلبة 24 جروا في عام 2004.