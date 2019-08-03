رئيس وزراء موريتانيا يقدم استقالته

قدم الوزير الأول رئيس الوزراء الموريتاني محمد سالم ولد البشير، مساء اليوم، استقالة حكومته للرئيس الجديد محمد ولد الغزواني.



وأوضحت وكالة "الأخبار" الموريتانية، أن البشير قدم استقالته في ختام لقاء جمعه مع ولد الغزواني في القصر الرئاسي مساء اليوم.



وأشارت الوكالة إلى ترقب الموريتانيين إعلان الرئيس الجديد عن أول وزير أول سيكل إليه تشكيل أول حكومة بعد انتخابه رئيسا للبلاد.



يذكر أن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز عين في أكتوبر 2018 المهندس محمد سالم ولد البشير وزيرا أول، وكلفه بتشكيل الحكومة، وذلك بعد استقالة حكومة الوزير الأول يحيى ولد حدمين، وتم تنصيب ولد الغزواني رئيسا للبلاد رسميا أمس الأول بحضور العديد من قادة الدول العربية والإفريقية.