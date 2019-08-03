انطلاق فعاليات "صيف بلادنا" بجنوب سيناء

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة جنوب سيناء فعاليات برنامج "صيف بلادنا" بجنوب سيناء؛ حيث أقام قصر ثقافة طور سيناء بساحة العلم بالطور العاصمة عرض فني لفرقة كورال أطفال الطور بقيادة الفنان أسامة زين العابدين، وتقديم مجموعة مميزة من الأغاني الوطنية منها "مصر يا أم الدنيا، صوت بلادى" غناء المجموعة، تلاها فقرة للمواهب الصغيرة في الشعر والغناء.



واختتمت الفعاليات بالإعلان عن مسابقة "سمعنا صوتك" والتى تنفذها مديرية الثقافة بجميع مواقعها خلال شهر أغسطس الجاري لاختيار أفضل المواهب بالمحافظة.



مبادرة "صيف ولادنا" أطلقت 2015 فى عدد من المحافظات والمدن المصرية، ومنها: أسوان، وأسيوط، والمنيا، وجنوب سيناء، والسويس، وبورسعيد، والإسماعيلية، والأقصر، وبنها، والشرقية، والفيوم، وبنى سويف، والبحيرة، ومرسى مطروح، وسوهاج، ودمياط، والمنصورة والإسكندرية، وتتم استضافة هذه العروض على مسارح قصور وبيوت الثقافة فى هذه المحافظات والمدن.