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الثقافة

السعيد للنشر والتوزيع توقع عقود الفائزين في مسابقتها الثانية للرواية

السبت 03/أغسطس/2019 - 06:18 م
جريدة الدستور
حسام الضمرانى
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وقعت لمياء السعيد المدير العام لدار السعيد للنشر والتوزيع عدد من العقود الفائزة بمسابقة الرواية الثانية للرواية، وهي المسابقة التي أعلنت الدار عنها مايو الماضي.

وأعلنت الدار فى بيان صحفى لها، أنها استقبلت الدار خمسة وسبعون مشاركة من الروايات وتم اختيار ثماني عشر عمل منهم للفوز في جميع فروع الادب من ادب الرعب والرحلات والروايات الاجتماعية والرومانسية وكان الفائزين من مصر والعالم العربي حيث فاز عدد من الادباء من الجزائر والمغرب، والفائزين هم:" شادي ايمان خليل من مصر، "اشباح سجن زوكربيرغ" لعلاء عبدالشافي من مصر، "لعنة الحكايات القديمة" لممدوح عبد الستار من مصر، "نيجاتيف " لمريم يوحنا من مصر، "حكاية بحر" لفاطمة لسليماني من الجزائر، "المحار ساندرا" لفايز من مصر، "الظلام الثاني" سعيد بودبوز المغرب، "رحلة داخلية" لداليا رأفت من مصر، "المنفيون" لاوكفيل عبدالحكيم من الجزائر،"ارث الخوف" لمحمد جمال من مصر،" لا أراني" لأمل الاصيل من مصر، "النافورة المائلة" لمروة راضى من مصر، "علي مرمي حجر" لميلود عرنيبة من المغرب.

كما فازت كل من روايات "اغلفة الورد" لجيلان زايد من مصر، "عندما يحلم العنكبوت" لمحمود احمد حساسين من مصر، "اخترت الرحيل" لاسماء الطوخي من مصر، "طريق الخروج" لجمال الجزيري من مصر، "زهرة الحياة ومذكرات مغتربة" لفاطمة البرحي من مصر.

وأشارت الدار فى بيان صحفى لها، انه سوف تقوم باصدار جميع المكتب الفائزة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته المقبلة 2020.
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