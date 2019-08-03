العثور على طفل مقتول وملقى داخل جوال بالسيدة زينب

عثر أهالي منطقة السيدة زينب، على جثة طفل حديث الولادة مقتولا وملقى داخل جوال في أحد الشوارع بدائرة القسم.



تلقى المقدم أحمد سعيد رئيس مباحث قسم شرطة السيدة زينب، بلاغًا من الأهالي مفاده العثور على جثة طفل رضيع ملقى داخل جوال بأحد الشوارع بدائرة القسم.



وعلى الفور انتقلت قوة أمنية بقيادة الرائد أحمد خلف، معاون أول مباحث القسم، لمحل البلاغ وجارٍ عمل التحريات لكشف وضبط مرتكب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة.