الأزمة المالية تهدد بإلغاء دوري كرة القدم الفلسطيني

حذر رئيس اتحاد كرة القدم الفلسطيني اللواء جبريل الرجوب اليوم السبت، من أن الدوري المحلي مهدد بالإلغاء هذا العام بسبب الأزمة المالية.

وقال الرجوب في بيان إن الأندية المحلية تعاني من تفاقم في أزمتها المالية بعد انسحاب راعي الدوري شركة "أوريدو" للاتصالات وتوقف الحكومة عن صرف المخصصات المالية للأندية.

وأضاف الرجوب أنه أطلع الرئيس الفلسطيني محمود عباس على حيثيات الأزمة وأبدى الأخير "حرصه على توفير الحد الأدنى للاستمرار في عقد الدوري لهذا العام".

وأعلن الرجوب أن مجلس الاتحاد سيدعو إلى اجتماع طارئ قبل نهاية شهر أغسطس الجاري "لاتخاذ قرار إما الاستمرار بالدوري أو وقفه".

وتعاني السلطة الفلسطينية من تفاقم في أزمتها المالية بفعل رفضها استلام عائدات الضرائب من الاحتلال احتجاجا على قرار الأخيرة اقتطاع جزء من ما يتم صرفه من رواتب لذوي الأسرى والقتلى الفلسطينيين.

كما تعاني السلطة من تراجع حاد في التبرعات الدولية لموازنتها ما أجبرها على دفع 60 في المئة من قيمة رواتب موظفيها الحكوميين منذ فبراير الماضي.