شويجو يكشف سبب عدم مشاركة دول الناتو في "آرميا-2019"

أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويجو أن روسيا ستكون سعيدة برؤية جيوش دول الناتو في دورة المسابقات العسكرية الدولية الخامسة "آرميا-2019".



وردا على سؤال الصحفيين لماذا لا تشارك جيوش دول الناتو في الألعاب العسكرية للجيش، قال شويجو أن السبب الرئيسي هي الدوافع السياسية.



وقال: "الاعتبارات السياسية بالطبع موجودة.. وعندما يقولون لا، لن نشارك في الألعاب. يعود سبب ذلك لوجود الكثير من المخاطر. فإذا كنت تملك معدات أسوأ، فستبيعها غدًا بشكل أسوأ".



ولفت شويجو إلى أن روسيا تدعو دول الناتو للمشاركة وقال: "سنكون سعداء برؤيتهم، ولكن لن نجعل ذلك هدفنا، أهدافنا مختلفة قليلًا".



وذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن 223 فريقًا من 39 دولة حول العالم يشارك في في مسابقات "آرميا-2019". وتشارك في المسابقات ولأول مرة تسع دول هي أبخازيا والأردن وكمبوديا والكونغو وكوبا ومالي وموزمبيق وسريلانكا وأوسيتيا الجنوبية. وأرسلت خمس دول مراقبيها - فرنسا والولايات المتحدة وسلوفاكيا وتركيا والمكسيك.



