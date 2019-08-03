كيف ساهمت غرفة عمليات الداخلية في تأمين بعثة حجاج القرعة؟

دشنت وزارة الداخلية غرفة عمليات رئيسية لبعثة حج القرعة في فندق على بعد خطوات من الحرم المكي، وبها ضباط من الوزارة وترتبط بها غرفتي عمليات المدينة المنورة ومطار جدة.



والغرفة الرئيسية لمتابعة الحجاج منذ وصولهم إلى مطار القاهرة ونقلهم إلى السعودية وتحميلهم في أتوبيسات تيسيرا عليهم.



ونشرت الوزارة فيديو على صفحتها الرسمية بـ"فيس بوك" أظهر أن غرفة العمليات بها شاشة عملاقة عليها أرقام الرحلات القادمة من مصر، كمنظومة عمل إلكترونية متكاملة مع الشركة الوطنية الناقلة للحجاج.



كما تم استحداث تطبيق إلكتروني يمكن من خلاله إرشاد الحاج بمقر إقامته، ويتيح كارت التعارف للحاج الدخول لأي فندق بعثة مصرية، ويسجل ضباط الفندق بياناته لمعرفة مقر إقامته، لمنع فقدان أي حاج.