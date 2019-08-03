النيابة العامة السعودية تحذر من نقل الحجاج إلى مكة دون تصريح

نبَّهت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية المواطنين والمقيمين والزائرين، اليوم السبت، من نقل الأشخاص الذين ليس لديهم تصريح بالحج إلى مكة المكرمة.



وقالت النيابة العامة: "أخي المواطن..أخي المقيم والزائر.. كن واعيًا بالعقوبات المترتبة على نقل الأشخاص الذين ليس لديهم تصريح بالحج إلى مكة المكرمة خلال الفترة التي تحددها الجهة المختصة، والمنطوية على مطالبة النيابة العامة بمصادرة وسيلة النقل المستخدمة".



وأوضحت النيابة العامة بالمملكة العقوبات المقررة حال ارتكاب المخالفة، وجاءت على النحو التالي: السجن 15 يومًا وغرامة 10 آلاف ريال في المرة الأولى، والسجن شهرين وغرامة 25 ألف ريال في المرة الثانية، و6 أشهر وغرامة 50 ألف ريال في المرة الثالثة.



وأكدت النيابة ترحيل الناقل إذا كان وافدًا، بعد تنفيذ العقوبة، ويُمنع من دخول المملكة، وفقًا للمدة المحددة نظامًا، وفي شأن المطالبة القضائية، قالت النيابة العامة تتم مصادرة المركبة المستخدمة، إذا كانت عائدة للناقل، أو المتواطئ، أو المساهم في المخالفة، ويتم ذلك عن طريق النيابة العامة التي أكدت التشهير بالمخالف أيضًا.