السعودية تضع 8 ضوابط لدخول المواشي إلى المشاعر المقدسة في موسم الحج

حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالسعودية، 8 ضوابط لدخول المواشي المحلية والأضاحي إلى المشاعر المقدسة في موسم الحج، بهدف ضمان سلامتها من الأمراض، والحفاظ على صحة الحجاج.



وتتمثل الضوابط في متابعة الحالة الصحية للمواشي من خلال فروعها في محافظات جدة والجموم والليث، والتقدم بطلب الحصول على فسح للمواشي، والتوقيع على التعهد العام الخاص بالرفق بالحيوان، وتحديد أعداد الحيوانات في وسائل النقل.



وشملت الضوابط سحب عينات وإجراء الاختبارات الحقلية السريعة، وشهادة فسح تُستخدم لمرة واحدة في نقاط الفرز، والتفتيش من قبل الفرق البيطرية الميدانية في مداخل مكة المكرمة.



وأكدت جاهزية العيادات والوحدات البيطرية بمناطق المملكة المختلفة للكشف على المواشي المراد نقلها، داعية جميع مربي الماشية الراغبين في نقل مواشيهم لمكة للتقدم لأقرب فرع للوزارة أو وحدة بيطرية لإصدار شهادات التنقل الصحية، لتتم مطابقتها على الواقع من خلال فرق الحج البيطرية بمداخل مكة، مشددة على أنه لن يُسمح بمرور أي مركبة لا تحمل شهادة التنقل.