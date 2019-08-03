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مصر

رئيس الأركان يتفقد قوات تأمين شمال سيناء

السبت 03/أغسطس/2019 - 05:34 م
جريدة الدستور
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تفقد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة قوات التأمين المتمركزة بشمال سيناء، والتي تؤدي مهامها في تنفيذ الخطط الأمنية المُحكمة؛ لمحاصرة وتضييق الخناق على العناصر التكفيرية؛ والقضاء عليها في مناطق مكافحة النشاط الإرهابي، ورافقه في تلك الجولة قائد الجيش الثاني الميداني وعدد من قادة القوات المسلحة.

والتقى رئيس الأركان محافظ شمال سيناء، وعدد من القيادات الأمنية، وتفقد عددًا من الأكمنة والارتكازات الأمنية، وكذا مركز العمليات الدائم بقطاع تأمين شمال سيناء؛ لمتابعة مراحل سير العمليات العسكرية التي تنفذها قوات مكافحة الإرهاب على مدار الساعة.

وخلال تفقده نقل رئيس الأركان قوات تأمين شمال سيناء تحيات وتقدير السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، واعتزازهما بما يقوم به أفراد القوات التأمينية من أعمال بطولية، ساهمت في اقتلاع جذور الإرهاب، وعودة الحياة إلى طبيعتها لمدن شمال ووسط سيناء.

وأشاد رئيس الأركان بالتنسيق والتعاون الجيد بين القوات المسلحة والشرطة؛ لرصد وتتبع الخلايا الإرهابية، وتنفيذ الضربات الإستباقية الناجحة ضد هذه العناصر، مؤكدًا أن أهالي سيناء هم خط الدفاع الأول عن أمن مصر القومي، جنبًا إلى جنب مع رجال القوات المسلحة والشرطة.

وكرم الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددًا من ضباط الصف والجنود اعتزازًا بما يقدمونه من تضحيات؛ لأجل استقرار الوطن والحفاظ على أمنه وصون مقدراته.
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