بند رفضت طوكيو إدراجه في الإعلان السوفيتي الياباني لعام 1956

اقترح الاتحاد السوفيتي على اليابان، أن يتم في إعلان عام 1956 تدوين بند يعلن رغبة البلدين في فرض حظر شامل على الأسلحة النووية، لكن الجانب الياباني رفض هذه الفكرة.



وأكدت وكالة "كيودو" للأنباء استنادًا إلى وثائق اطلعت عليها أن اليابان أصرت على أن تتم مناقشة مسألة حظر الأسلحة النووية، بعد تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.



وأشارت إلى أن اليابان أصبحت منذ عام 1951 تحت مظلة الولايات المتحدة النووية بموجب معاهدة أمنية، ولذلك لم تستطع التوقيع على بيان بخصوص حظر السلاح النووي.



ولفتت الوكالة إلى أن شونيتشي ماتسوموتو ممثل الحكومة اليابانية في المفاوضات مع الاتحاد السوفيتي، أكد كذلك أن بلاده أصرت على ضرورة عدم إدراج البند المذكور في الإعلان المشترك.



وبعد التوقيع على الإعلان في 19 أكتوبر 1956 في موسكو، عادت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى مجراها الطبيعي.



وورد في البيان أن الطرفين سيواصلان المفاوضات بشأن معاهدة السلام التي بعد توقيعها سيوافق الاتحاد السوفيتي على النظر في إمكانية تسليم اليابان جزيرتين من جزر الكوريل الأربع التي تطالب طوكيو باستعادتها، لكن ظهور التحالف العسكري بين طوكيو وواشنطن في 1960، جعل الجانب السوفيتي يرفض التفاوض مع اليابان حول تسليم الجزيرتين.