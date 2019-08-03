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تكنولوجيا

72% من الروس يستخدمون الإنترنت كل يوم

السبت 03/أغسطس/2019 - 05:31 م
جريدة الدستور
وكالات
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أجرت وكالة استطلاع الرأي العام الروسي "ليفادا" استبيانا لمعرفة نسبة مستخدمي الإنترنت بين المواطنين الروس.

وأظهر استطلاع الرأي أن 72% من الروس يدخلون على الإنترنت كل يوم أو بضع مرات في الأسبوع، مع العلم أن تلك النسبة كانت عام 2001 نحو 2-3% فقط.

كما بيّن الاستطلاع أن 45% من الروس يستخدمون الإنترنت عدة مرات يوميا. وقال 56% من المواطنين إنهم لا يستطيعون العيش من دون شبكات التواصل الاجتماعي. كما كشف الاستطلاع أن ثلث الروس لا يستخدمون تطبيقات للتواصل بينهم.

وحسب الاستبيان فإن شبكة التواصل الاجتماعي "فكونتاكتي" VK الروسية، التي تشبه "فيسبوك"، هي أكثر شبكات التواصل الاجتماعي شعبية بين الروس حيث يستخدمها 42% منهم.

وتأتي بعدها شبكة "أودنوكلاسنيكي" (33%) الروسية، ثم "يوتيوب" (30%)، ثم "انستغرام" (23%).

وأشار غالبية الشباب الروس إلى أنهم لا يشاهدون التلفاز، ويطلعون على آخر الأخبار عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
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