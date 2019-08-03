47 قضية أموال العامة وتهرب الضريبي

شنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، التابعة لقطاع الأمن الأقتصادي، عدة حملات لضبط كافة المخالفات والقضايا في مجال عمل الإدارة.



أسفرت جهود حملات الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم خلال 24 ساعة، تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق عن ضبط (43) قضية فى مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".



وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط "4" قضايا، فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كل أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الاستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى.



تم تحرير المحاضر اللازمة، وإحالتها إلى النيابات المختصة، وجارٍ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

