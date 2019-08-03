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تكنولوجيا

ميزات يجهلها الكثيرون في "يوتيوب"

السبت 03/أغسطس/2019 - 05:27 م
جريدة الدستور
وكالات
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أصبح موقع "يوتيوب" اليوم من أكثر المواقع استخدامًا وشعبية في العالم، لكن الكثير من مستخدميه يجهلون وجود ميزات فيه تجعله أكثر عملية وفائدة.

الترجمة:

يمكن استعمال هذه الميزة للفيديوهات التي تعرض بلغات أجنبية لا يفهمها المستخدم، وتظهر له ترجمة الفيديو بشكل مكتوب، وللاستفادة منها يجب اتباع عدة خطوات:

الضغط على أيقونة الإعدادات الموجودة أسفل ويمين الفيديو.

الضغط على خيار Subtitles، ومن ثم ضغط زر تفعيل.

عرض العبارات النصية على الفيديو (CC):

تقوم هذه الميزة بتحويل الكلام في الفيديو إلى عبارات مكتوبة، ويمكن الاستفادة منها في فهم موضوع الفيديو في حال كان المستخدم في العمل، أو غير قادر على فهم عبارات الفيديو بشكل واضح، ويمكن تفعيلها عن طريق رمز (CC).

وضع التلفاز:

تعتبر هذه الميزة من الميزات المفيدة والهامة لمحبي مشاهدة الأفلام عبر "يوتيوب"، وبالضغط على خيار YouTube TV mode ستزداد أبعاد عرض الفيديو، دون التحول إلى وضع "ملئ الشاشة".

مشاركة الفيديو (من وقت محدد):

توفر هذه الميزة تنويه من نود مشاركتهم الفيديو إلى لقطة معينة في وقت محدد فيه، وللاستفادة منها وقبل إرسال رابط الفيديو يجب إضافة رمز (t=ms&) إلى نهاية عنوان URL الفيديو، وإضافة الدقيقة المحددة بعد رمز M والثانية المطلوبة بعد رمز S، ومن ثم الضغط على خيار مشاركة رابط الفيديو.
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