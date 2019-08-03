كوريا الجنوبية تدعو اليابان لرفع القيود المفروضة عليها

دعت وزيرة التجارة الكورية الجنوبية، يو ميونج هي، اليابان، اليوم السبت، إلى رفع القيود التجارية المفروضة على سول فورا.



وقالت يو- في تصريحات بثتها وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، إنها أثارت المسألة خلال اجتماع لمشروع "الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة" والذي احتضنته بكين لمدة يومين، مشيرة بقولها: "أدعو اليابان إلى رفع القيود المفروضة على الصادرات الكورية الجنوبية فورا".



وأكدت الوزيرة أن فرض القيود على الصادرات اليابانية أمر غير مبرر، ويعد انتهاكا لقواعد التجارة العالمية، لافتة إلى أن العديد من الدول الأعضاء في المشروع لديها تفاهم مشترك بشأن تصريحاتها.

وكانت الوزيرة الكورية الجنوبية قد اقترحت عقد لقاء ثنائي مع نظيرها الياباني على هامش اجتماع أعضاء المشروع، إلا أن اليابان رفضت الاقتراح.



يذكر أن ما يزيد على 700 ممثل- من 16 دولة- شاركوا في مفاوضات الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، التي تعد اتفاقية مقترحة للتجارة الحرة بين الدول العشر الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وستة شركاء لآسيان هم: الصين واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا والهند.