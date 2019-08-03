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حوادث

إحالة متهم بتقليد العلامات التجارية للمحاكمة

السبت 03/أغسطس/2019 - 05:21 م
جريدة الدستور
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قررت نيابة الأزبكية الجزئية، إحالة عامل متهم بطبع وتقليد العلامات التجارية داخل ورشة للمحاكمة العاجلة.

تعود الواقعة عندما تمكنت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة أثناء فحص المطابع الكائنة بدائرة قسم شرطة الأزبكية من ضبط عامل بورشة تكسير وبيع السلوفان والبلاستيك - كائنة بدائرة القسم لقيامه بتقليد المطبوعات والعلامات التجارية بالورشة بدون تصريح من الجهات المختصة.

بتفتيش الورشة عُثر بداخلها على "11900 من الأكياس البلاستيكية مطبوع عليها أسماء وعلامات تجارية مختلفة".

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بتقليد المضبوطات بدون ترخيص، لصالح عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات التي قررت حبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.
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