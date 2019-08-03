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مصر

وزير التموين: الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن

السبت 03/أغسطس/2019 - 05:18 م
جريدة الدستور
صلاح عامر - نيرمين الدهان
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أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن، موضحا أن احتياطي القمح يكفي 4.5 شهر، والسكر 8 أشهر، وهو كاف حيث يبدأ موسم الإنتاج يناير المقبل.

وقال الوزير - في مؤتمر صحفي اليوم السبت - إن الاحتياطي الاستراتيجي للأرز يكفي حتى منتصف ديسمبر، منوها بأن الموسم المقبل سيبدأ في منتصف أكتوبر المقبل.

وفيما يتعلق بتعاقدات الوزارة على اللحوم والدواجن، أشار إلى أن الوزارة لديها تعاقدات على الدواجن تكفي حتى أبريل العام القادم، وتكفي التعاقدات على اللحوم الطازجة حتى نهاية 2020.

وحول استعدادات وزارة التموين والتجارة الداخلية لعيد الأضحى المبارك لتوفير لحوم الأضاحي، أوضح المصيلحي أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بالتنسيق مع المحافظين، قامت بإنشاء 71 شادرا في 17 محافظة لبيع الخراف الحية، بالإضافة إلى 1259 مجمعا ومنفذ تجزئة تابعة للشركة القابضة.

وتابع أنه سيتم طرح خراف حية بسعر 62 جنيها للكيلو (قايم)، ولحوم ضأن سوداني مبرد بسعر 95 جنيها للكيلو، فضلا عن طرح لحوم برازيلية طازجة بسعر 110 جنيهات للكيلو، ولحوم برازيلية مجمدة بسعر 60 جنيها للكيلو، ولحوم سودانية طازجة، بسعر 85 جنيها للكيلو، كما سيتم طرح دواجن مجمدة مستوردة بسعر 37 جنيها للكيلو.. منوها بأن الأسعار هي نفس أسعار العام الماضي وأقل.

ولفت إلى أنه سيتم توفير كافة السلع حيث تم طرح 12 ألفا و100 طن سكر معبأ، 257 ألفا و200 كرتونة زيت معبأ، 7 آلاف و515 طن أرز معبأ، و1255 طن مكرونة، كما سيتم طرح 1275 طن دقيق معبأ، و550 طن فول، و55 ألفا و250 كرتونة مسلى صناعي، و5 آلاف كرتونة مسلى طبيعي، 10 آلاف كرتونة زبدة مستوردة نيوزيلاندي، 23 ألفا و500 كرتونة صلصة، 21 ألف كرتونة عصير عبوات، و9 آلاف كرتونة رقاق جلاش.

وذكر أنه سيتم استمرار عمليات البيع بفروع التجزئة أول وثاني وثالث أيام عيد الأضحى، كما يستمر البيع بفرع جملة رئيسي في عواصم المحافظات على مستوى الجمهورية لتوفير كافة السلع بالمحافظة.

وأكد أنه سيتم خلال فترة العيد توجيه حملات رقابية وتشكيل مجموعات عمل مشتركة من كافة القطاعات والأجهزة الرقابية لضمان استقرار الحالة التموينية ومن أهمها أعمال قطاع المطاحن والمخابز والسلع الغذائية والتموينية.

ونوه الوزير بأنه سيتم متابعة سلعة البوتاجاز والمواد البترولية (سولار- بنزين) بالتنسيق مع مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات، لإحكام السيطرة على كافة الأنشطة التموينية ذات الطابع الجماهيري على مستوى محافظات الجمهورية؛ لمنع تهريب السلع المدعمة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبيها.
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