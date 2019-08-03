شرطة الكهرباء تضبط 10174 قضية في المحافظات

شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء التابعة لقطاع الأمن الأقتصادي، عدة حملات لضبط كافة المخالفات في مجال عمل الإدارة، وضبط لصوص التيار الكهربائي والمتهربين من دفع الغرامات المقررة عليهم للدولة، والأحكام الخاصة بالكهرباء وخاصة وشيكة السقوط منها وذلك على مدار اليوم.



وأسفرت جهود حملات الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، بالتنسيق مع أقسام شرطة الكهرباء وأجهزة البحث الجنائي في مديريات الأمن في مجال عمل الإدارة خلال 24 ساعة عن ضبط (10147) قضية سرقة تيار كهربائى متنوعة ومخالفات شروط التعاقد، وأحكام مختلفة.



تم تحرير المحاضر اللازمة، وإحالتها إلى النيابات المختصة، وجاري مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

