زى رياضى بتصميم إيطالى لفريق الفراعنة الأوليمبي

دعما للمظهر الحضارى لأبطال مصر نجحت روابط الرياضية فى التعاقد مع مصممة الازياء ياسمين حازم (ايطالية من اصل مصرى) لتصميم كافة الملابس الرياضية للاعبى ولاعبات فريق الفراعنة الاوليمبى والذى يضم بين صفوفه 10 لاعبين ولاعبات مرشحون للحصول على ميداليات فى اولمبياد طوكيو 2020.

تعكف ياسمين على الانتهاء من عدد التصميمات المتميزة حتى يتم العمل على الاختيار فيما بينها تمهيدا لدخولها حيز التنفيذ، حيث يتم التنفيذ من خلال احد المصانع الكبرى المتخصصة فى تصنيع الماركات العالمية والتى تصدر انتاجها للخارج.

يأتى ذلك فى اطار حرص روابط الرياضية على ظهور أبطال مصر بصورة لائقة ومشرفة فى المحافل الدولية فى زى رياضى بنكهة ايطالية وطابع مصرى.