حملات التموين تضبط 1057 مخالفة

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة التابعة لقطاع الأمن الأقتصادي، عدة حملات لضبط كافة المخالفات بالتنسيق فروعها الجغرافية بمديريات الأمن فى مجال متابعتها للأسواق.



وأسفرت جهود حملات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، في مجال عمل الإدارة عن ضبط (1057) قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها "مواد بترولية، إسطوانات بوتاجاز، دقيق مدعم، مخالفات مخابز، سلع تموينية مدعمة، غش غذائى وغير غذائى، مخالفات محلات عامة وشهادات صحية، مخالفة شروط التراخيص، مخالفات فى مجال اللحوم والطيور، سلع مجهولة المصدر، سجائر، أعلاف، ألعاب نارية".



تم تحرير المحاضر اللازمة، وإحالتها إلى النيابات المختصة، وجاري مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

