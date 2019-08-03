الإغاثة الألمانية تطالب مالطا بإنقاذ سفينتها "الان كردي"

طالبت منظمة "سي آي" الألمانية الإغاثية السلطات في مالطا بالسماح لسفينة الإنقاذ التابعة لها "الان كردي" والتي تقل 40 مهاجرا بالرسو على السواحل المالطية.



وقال المتحدث باسم المنظمة، جوردن إيسلر، اليوم السبت إن الخارجية الألمانية تجري مفاوضات في الوقت الراهن مع المفوضية الأوروبية ومالطا منوها إلى أن المنظمة تأمل في التوصل إلى حل سياسي في غضون ثلاثة أيام " لكن إذا سارت الأمور بطريقة مثالية فإن الأمر سينتهي هنا في بضع ساعات".



كانت إيطاليا منعت دخول السفينة إليها، وفي أعقاب ذلك، اتجهت السفينة صوب مالطا وبقيت على مسافة نحو 24 ميل بحري قبالة السواحل المالطية.



وظهرت باربرا هيلد، قائدة مهمة إنقاذ المهاجرين، في مقطع فيديو ناشدت فيه الحكومة المالطية قائلة:" لا تتخلوا عنا" وأضافت أن المنظمة تأمل في "حل إنساني" وفي أن تستقبل مالطا المهاجرين حتى تتمكن لاحقا من توزيعهم على دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.



ولم يصدر حتى الآن رد فعل رسمي من قبل السلطات في مالطا حيال هذه المناشدات.



وفي هذه الأثناء تبحث أيضا منظمة "بروا كتيفا أوبن أرمز" الإسبانية عن ميناء آمن لسفينة الإنقاذ التابعة لها وعلى متنها أكثر من 120 شخصا، وكانت السلطات الإيطالية قبلت إيواء امرأتين حبليين (إحداهما في الشهر الثامن والأخرى في الشهر التاسع).



وكتب اوسكار كامبس، رئيس المنظمة على تويتر أن السلطات الإيطالية نقلت المرأتين بصحبة ممرضة، وكانت المنظمة أعلنت في وقت سابق أن إحدى المرأتين كانت تعاني آلام الولادة.