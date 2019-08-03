إحباط محاولة تسلل 79 ليبيا بالسّلُّوم

أحبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح، اليوم السبت، بالتنسيق مع عناصر حرس الحدود بالمنطقة الغربية العسكرية، محاولة تسلل 79 شخصًا أثناء محاولتهم مغادرة البلاد بطريقة غير مشروعة إلى الجانب الليبي عبر الدروب الصحراوية بالسَّلُّوم.



وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح اللواء رضا العمدة، إخطارًا بضبط 79 شخصًا ضُبطوا حال مغادرتهم البلاد بطريقة غير مشروعة إلى الجانب الليبي عبر الدروب الصحراوية، وقامت الأجهزة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتم عرضهم على النيابة التي باشرت التحقيق.