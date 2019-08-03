خطة موسعة لرصف القرى الأكثر احتياجا ببنى سويف

تابع محافظ بني سويف المستشار هاني عبد الجابر مع مدير عام الطرق المهندس ناصر فراج الموقف التنفيذي لخطة الرصف ضمن مشروعات المرحلة الأولى للعام المالي 2018 2019 لبرنامج استهداف الفجوات التنموية في القرى الأكثر احتياجا، الذي يتم تنفيذه بـ5 محافظات وهي بني سويف وأسيوط والمنيا وسوهاج وقنا، والذي تمول اعتماداته كل من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، حيث تم توفير 193.2 مليون جنيه لمحافظة بني سويف.

ويتضمن البرنامج تنفيذ مشروعات مقترحة بالقرى في مجال الخدمات التعليمية والصحية، والكهرباء، والطرق، والخدمات البيئية والدفاع المدني، ومياه الشرب والصرف الصحي، والري، وكذلك المشروعات التي تتطلب اعتمادات إضافية بالمحافظات الخمس، وذلك في إطار الاهتمام بتنمية صعيد مصر الذي يأتي ضمن أهداف رؤية مصر 2030 وكذلك الخطة متوسطة أو طويلة المدى.

وأوضح مدير الطرق أنه يجري - حاليا - تنفيذ أعمال الرصف ضمن الخطة في 3 طرق بقرى مركز بني سويف وهي طرق: العقاد والسعادنة والحاجر، وفي مركز اهناسيا:طريق البترول من الصحراوي الغربي إلى سدمنت وكذا الخريجين بأطوال 4 كم، وطرق شنرا وحامد جودة وأبسوج بمركز الفشن، وطريق الشنطور قفطان بمركز سمسطا.

من جانبه شدد المحافظ على ضرورة الانتهاء من الخطة في التوقيتات المحددة مسبقا، مطالبا بتحديد أية معوقات تطرأ على التنفيذ لسرعة توفير الحلول والبدائل.