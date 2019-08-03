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عالم

شرطة هونج كونج تطلق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين

السبت 03/أغسطس/2019 - 04:56 م
جريدة الدستور
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أطلقت شرطة هونج كونج الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في محاولة لمنعهم من التجمع قرب مقر للشرطة في منطقة تسيم تسا تسوي، بعد أن ألقوا مقذوفات على بوابة المقر.

وحاولت شرطة مكافحة الشغب إخلاء الشوارع من المتظاهرين، بعد أن قاموا باحتلالها لساعات كجزء من مظاهرة مستمرة مناهضة للحكومة.

وأفادت وكالة أنباء بلومبرج اليوم السبت، بأن المتظاهرين أشعلوا النيران بالقرب من مقر الشرطة، وألقوا الحجارة باتجاهه.

واندلعت المظاهرات في الأساس احتجاجا على مشروع قانون يقضي بتسليم مطلوبين ليمثلوا أمام المحاكمة في البر الرئيسي (الصين).

وكانت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج، كاري لام، أعلنت إلغاء مشروع القانون، ولكن المظاهرات تحولت إلى حركة أوسع نطاقا ضد الحكومة وتصرفات الشرطة التي وصفت بالخرقاء.

وشارك عشرات الآلاف في مسيرة نظمها مساء أمس الجمعة موظفو الحكومة، وفقا لما ذكره منظمون، وأعرب كثير من المشاركين عن عدم الرضا إزاء تعامل الحكومة مع الأزمة.
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