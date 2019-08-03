على وتيرة حسن وزينب.. حكايات خاصة من دفتر استغلال الأطفال

فيديو مدته ما يقرب من ساعة ونصف، يوثق تفاصيل لحظة ولادة فتاه وزجها بجانبها، كان كفيلًا لأن يثير الجدل عليهما إلى أن يصل الأمر للنائب العام وتنهال عليه البلاغات من كل مكان، لاسيما بعد ظهور طرف ثالث في ذلك الفيديو لا يعي أي شيء سوى أنها ابنتهم والتي كانت السبب الأولى في إثارة الرأي العام عليهم.



الفيديو خصّ إثنان من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أو ما يطلق عليهم "يوتيوبر" (وهم شباب يقومون بتنفيذ فيديوهات كوميدية ويمتلكون قناه خاصة على موقع يوتيوب)، الفتاه تدعى "زينب" وزوجها "حسن"، بمجرد أن نشروا ذلك الفيديو حتى انهالت عليهما التعليقات السلبية من الجميع بأنهم يستغلون طفلة صغيرة لتحقيق أعلى مشاهدات.



الأمر لم يقف إلى هذا الحد، بل تقدم مواطنين ببلاغات إلى المجلس القومي للطفولة والأمومة، عبر الخط الساخن لنجدة الطفل، وصفحة المجلس الخاصة على "فيس بوك"، وصرحت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس، إن المجلس أبلغ النائب العام، بشأن واقعة إساءة لطفلة وتعريضها للخطر، من خلال نشر فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وأوضحت "العشماوي"، في بيان أن المجلس استقبل عدة بلاغات وشكاوى بشأن الإساءة لطفلة حديثة الولادة، وذلك عبر الاتصال بخط نجدة الطفل 16000 أو على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجلس.



"إيلين" ابنه اليوتيوبر "حسن وزينب"، ليست الضحية الوحيدة لاستغلال الأباء والأمهات لأطفالهن، فهناك قصص وحكايات كثيرة اسمتعت لها "الدستور" عن أطفال تم استغلالهم في الصغر من قبل ذويهم رغم أن قانون الطفل يجرم ذلك.



"منى عصام" 18 عامًا، تقطن في محافظة الجيزة، وتدرس حاليًا في كلية فنون تطبيقية، تعرضت وهي طفلة صغيرة إلى استغلال من قبل أبيها، بعدما توفيت أمها أثناء ولادتها وتركتها مع أبيها وزوجته الجديدة.



تقول أن والدها كان يستغلها في المنزل بطريقة مهينة، لتقوم بكل الأعمال المنزلية وهي صغيرة حتى يُريح زوجته، مضيفة: "كان بيعزم أصحابه وقرايبه وأنا اللي أقوم بخدمتهم كلهم ومراته متعملش حاجة".



وفي أحد المرات أثناء قيامها بعملية التخديم على أفراد الأسرة، سقطت مياه مغلية على يديها وهي تحضر الطعام لأحد العزومات التي قام بها والده، واستغلها في تحضير كل شيء رغم صغر سنها.



ظلت الفتاه تنزف من يدها حتى الصباح، بسبب إصرار والدها على إكمال الطعام وباقي التحضيرات، تقول: "مات أبي وأنا في سن الـ16 تركت المنزل وبقيت عند خالتي بعدما توفى زوجها هو الأخر".



في القانون المصري، توجد عدد من المواد التي تحظر استغلال الأطفال، إذ تنص المادة 80 من الدستور على التزام الدولة بحماية الطفل من كافة أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري.



وحظرت المادة 291 كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو استغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية.



ونص العقوبة قال: "يعاقب بالسجن المشدد لمدة عشرة سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من باع طفلا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله، أو استغله جنسيًا أو استخدمه في العمل القسري أو غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة فى الخارج".



حكاية أخرى من دفتر استغلال الأطفال على يد الأباء والأمهات، بطلها هو "مرسي محمود" شاب يبلغ حاليًا 22 عامًا، استغله أبيه بسبب ضيق اليد وهو في سن الثانية عشر كي يعمل معه في ورشة الحدادة الخاصة به رغم خطورة الأمر.



وافق الطفل في البداية على أن يعمل في أيام الأجازة، إلا أنه بمرور الوقت أجبره والده على ترك التعليم والتفرغ التام للعمل في الورشة، يضيف: "كان بيستغلني لساعات طويلة من الشغل في الورشة بدون مقابل على اعتبار إني ابنه".



الأكثر إيلامًا ما حدث بعد مرور عام، واكتشف الطفل أن أبيه بجانب عمله في الورشة يقوم بتوزيع الحشيش على أهالي المنطقة لم يصل الأمر إلى حد المتاجرة ولكن كما كان يقول له: "سبوبة بتطلع عيش".



يوضح مرسي أن الأب بدأ يستغله في توصيل تلك الممنوعات إلى طالبيها من الجيران وشباب المنطقة، ولم يخش في يوم أن يتم القبض عليه، وهو ما حدث معه بالفعل في أحد المرات إلا أن التحريات التي تمت في المحضر أثبتت استغلال الوالد للطفل في تلك العمليات المشبوه.



صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، يؤكد أن المجلس يصله يوميًا الكثير من البلاغات بشأن استغلال الأطفال، والانتهاكات التي تحدث ضدهم ولم تكن واقعة اليوتيوبر هي الأولى من نوعها.



ويشير إلى أن أنواع الاستغلال تختلف ما بين التجارية والجنسية والمادية، وجميعها تؤثر بشكل أو بآخر على حياه الطفل سواء الحالية أو مستقبلًا، مبينًا أن المجلس يسعى لحضر ومعالجة جميع الوقائع التي تأتي إليه.



ويوضح أن عقوبة استغلال الطفل ممن تبلغ أعمارهم أقل من 12 عامًا تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيهًا في حال ثبوت وقوع ضرر أو استغلال ما على الطفل المشكو في حقه.



يذكر أن عدد الأطفال في مصر بحسب آخر إحصاء صدر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2018، بلغ 38.9 مليون طفل ويمثل هذا العدد 40.1% من إجمالي السكان، فيما بلغ عدد الأطفال الذكور 20.1 مليون طفل بنسبة 51.7%، وعدد الإناث 18.8مليون طفلة بنسبة 48.3% من إجمالي الأطفال.







