ضبط 4170 قضية تهرب ضريبي بقيمة 5 مليارات جنيه

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية- خلال شهر- من ضبط 4170 قضية في مجال الضرائب والرسوم، بإجمالي حجم تعاملات بلغ 5 مليارات و16 مليونا و413 ألفا و943 جنيهًا.



تنوعت القضايا المضبوطة، فشملت: "498 حالة ضرائب عامة، وكشف 535 حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، 100 قضية تهريب جمركى، 66 سيارة لمخالفتها شروط الإعفاء الجمركى، 36 قضية في مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، 1018 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، 575 حالة تحرى مدين ولجان فحص، وتنفيذ 1342 حكما قضائيا".



وتم إخطار مصلحة الضرائب لفحصها، وتم التصالح في 733 قضية، بإجمالي متحصلات مسددة لصالح خزانة الدولة بلغت قيمتها مليونين و703 آلاف و669 جنيهًا.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.