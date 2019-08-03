ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مطار الشعيرات بريف حمص إلى 20 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار وقع في مطار "الشعيرات" العسكري بريف حمص الشرقي وسط البلاد إلى 20 قتيلا، بينهم ضباط.



ونقلت قناة "العربية الحدث" الإخبارية، اليوم السبت، أن الانفجار نجم عن خطأ فني خلال نقل ذخيرة منتهية الصلاحية.



وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أعلن- في وقت سابق اليوم- عن مقتل 12 عنصرا من قوات النظام في انفجار مطار الشعيرات العسكري.