الدقهلية تبدء تحصين الماشية للوقاية من الأمراض المحتملة

شدد محافظ الدقهلية، على أهمية استمرار مديرية الطب البيطري في تحصين الماشية بصفة دورية؛ للوقاية من مختلف الأمراض المحتملة ومتابعة ومراقبة أسواق الماشية وتطهيرها، وذلك بالتنسيق مع الإدارات البيطرية والوحدات المحلية، وأن تقوم لجان الإرشاد بعقد ندوات التوعية لأصحاب المزارع والمربين؛ للتعريف بأهمية التحصينات ضد مختلف الأمراض الوبائية.



من جانبه، أكد مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة الدكتور عبد المنعم المنجي، أنه لا توجد أية حالات اشتباه إصابة بالحمى القلاعية بنطاق المحافظة، وأن الحملات والقوافل المجانية مستمرة في مختلف مراكز وقرى المحافظة حتى الانتهاء من تحصين الثروة الحيوانية.



وأضاف أنه تم تحصين 240 ألفا و720 رأس ماشية حتى اليوم السبت، ضمن الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بمختلف وحدات ومراكز المحافظة.