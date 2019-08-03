"الأقصر" تكشف حقيقة تسرب بقعة بترولية بالنيل

نفى رمضان صديق مدير مديرية شئون البيئة بالأقصر، بشكل قطعي، ما نشر من أخبار حول تسرب بقعة مواد بترولية وسريانها في نهر النيل بالمحافظة صباح اليوم السبت.



وأكد صديق - في تصريح له اليوم - أن المديرية أرسلت مختصين لتفقد مواقع بنهر النيل في أنحاء متفرقة بين شركة مياه الشرب ومجرى مرور معدية الأهالي والمناطق القريبة منها في محيط نهر النيل بالمحافظة، ولم يتضح وجود أي تسرب.



وأشار إلى أنه تم التواصل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمسطحات المائية بالمحافظة الذين أكدوا عدم ظهور بقعة مواد بترولية في نيل الأقصر، داعيا الجميع إلى تحري الدقة والرجوع للمختصين قبل نشر أو إذاعة الأخبار دون التأكد من صحتها.