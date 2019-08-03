تكريم الفنانة رشا السيد في الموسم الرابع من إيجي فاشون

أعلنت إدارة مهرجان ايجي فاشون، تكريم الفنانة الإماراتية رشا السيد في الموسم الرابع من المهرجان المقرر إقامته الثلاثاء 27 أغسطس، في أحد فنادق القاهرة الجديدة.



ويأتي تكريم "السيد" بعد النشاط الفني الكبير الذي قامت به خلال الأشهر الماضية في الإمارات، حيث شاركت في العديد من الأعمال السينمائية والدرامية والمسرحية التي حققت نجاحًا كبيرًا على مستوي الخليج، كما تواصل حاليًا تصوير أول عمل سينمائي من بطولتها في الإمارات ويحمل اسم "زي الشمس".



يذكر أن رشا السيد تستعد لتصوير أحد الأعمال السينمائية التي تعاقدت عليها مؤخرًا وهو فيلم إماراتي هندي وتقدم من خلاله أحد الأدوار المهمة والرئيسية وتنتظر انتهاء الشركة المنتجة من ترشيح باقي أبطاله وبدء التصوير، كما أنها تظهر كضيفة شرف في مسلسل "أيام العسل" مع عدد كبير من الفنانين المصريين.

