هاميلتون يحسم تجارب سباق المجر

سجل بطل العالم لويس هاميلتون رقمًا قياسيًا في حلبة "هنجارورينج" خلال التجارب الحرة الأخيرة بسباق جائزة المجر الكبرى ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، السبت، وبدأ أن ماكس فرستابن سائق رد بولسيكون أقرب منافسي سائق مرسيدس في التجارب التأهيلية.



وتصدر لويس هاميلتون الترتيب في نهاية الجولة التي تقلص زمنها إلى 10 دقائق للسماح للعاملين بالحلبة بإزالة بقع وقود تسرب من محرك فورمولا.



وسجل هاميلتون دقيقة واحدة و16.084 ثانية بفارق 0.013ثانية عن فرستابن.



واحتلت ثلاثة فرق مختلفة أول ثلاثة مراكز وفصل بينها 0.082 ثانية مع وجود سيباستيان فيتل سائق فيراري في المركز الثالث.



وجاء فالتيري بوتاس في المركز الرابع مع مرسيدس متقدما على شارل لوكلير سائق فيراري وبيير جاسلي من رد بول.



وكان لاندو نوريس سائق مكلارين الأفضل بين بقية المتنافسين بفارق 0.690 ثانية عن هاميلتون في يوم ملبد بالغيوم مع توقعات بسقوط الأمطار خلال التجارب التأهيلية بضواحي بودابست.



وفاز هاميلتون بطل العالم 5 مرات بالسباق بعد الانطلاق من المركز الأول العام الماضي، ويتصدر البطولة حاليا بفارق 41 نقطة عن بوتاس بعد 11 سباقا ويبحث عن انتصاره الثامن هذا الموسم.



ويمر فرستابن بفترة جيدة مؤخرا وفاز مرتين في آخر ثلاثة سباقات رغم أن السائق البالغ عمره 21 عاما لم ينطلق من المركز الأول حتى الآن.



ورغم دعم الجماهير للبولندي روبرت كوبيتسا كان الأكثر بطئا في الحلبة وجاء جورج راسل زميله في وليامز بالمركز 18.