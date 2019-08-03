اعتقال 311 شخصا في احتجاج موسكو

اعتقلت الشرطة الروسية اليوم السبت 311 شخصا شاركوا في احتجاج بالعاصمة موسكو للمطالبة

بانتخابات حرة، بينهم الناشطة البارزة ليوبوف سوبول، بعدما حذرت السلطات من أن المظاهرات غير قانونية.



وألقت الشرطة القبض على سوبول من سيارة أجرة واقتادتها سريعا إلى سيارة فان قبل دقائق من بدء ما وصفه نشطاء معارضون للكرملين بأنه مسيرة سلمية للاحتجاج على استبعاد مرشحيهم من انتخابات تجرى الشهر المقبل.



وبعد بدء الاحتجاج بقليل، شاهد مراسل من رويترز مئات الأشخاص يحتشدون عند إحدى نقاط الاحتجاج بوسط موسكو، وبعد دقائق بدأ صف من شرطة مكافحة الشغب في دفع الناس للابتعاد عن المنطقة.



وقالت جماعة (أو.في.دي-إنفو)، وهي منظمة مراقبة مستقلة، إن الشرطة اعتقلت 311 شخصا في وسط موسكو خلال احتجاج المعارضة.



وشهد مراسلون من رويترز اعتقال عشرة أشخاص على الأقل، وقالت الشرطة إنها احتجزت 30 من بين 350 شخصا شاركوا في الاحتجاج.



والسبب الرئيسي لغضب المحتجين هو منع عدد من المرشحين من أصحاب الفكر المعارض، وبعضهم حلفاء لزعيم المعارضة المسجون أليكسي نافالني، من خوض انتخابات المجلس التشريعي لمدينة موسكو التي تجرى في سبتمبر.



واعتقلت الشرطة أكثر من ألف شخص، باستخدام العنف أحيانا، في احتجاج مماثل قبل أسبوع خلال واحدة من كبرى العمليات الأمنية في السنوات القليلة الماضية مما أثار انتقادات دولية واسعة النطاق.