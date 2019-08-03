غدًا.. 40 فنانًا يشاركون في معرض متحف "نجيب محفوظ"

يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية بمتحفه بتكية أبو الدهب بجوار جامع الأزهر، في السابعة والنصف مساء غدٍ الأحد، معرضًا بعنوان "نجيب محفوظ بريشة فنانى العالم"، وذلك في إطار احتفالات قطاع صندوق التنمية الثقافية بافتتاح متحف الأديب العالمي نجيب محفوظ.



ويعرض خلاله بورتريهات شخصية لأديب نوبل بريشة 40 فنانًا من مختلف دول العالم منها: "كوبا، جنوب أفريقيا، كينيا، السعودية، الصين، اليابان، البرازيل، روسيا، المغرب، إسبانيا"، إضافة إلى أعمال عدد من الفنانين المصريين الذين شاركوا في المسابقة المقامة على هامش الدورة السادسة للملتقى الدولي للكاريكاتير، التي أقامتها الجمعية المصرية للكاريكاتير بقصر الأمير طاز، وذلك بالتعاون مع قطاع الصندوق.



يعقب الافتتاح تقديم فقرة موسيقية لأشهر الموسيقات التصويرية لأعماله الدرامية السينمائية والتليفزيونية، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى السبت 20 أغسطس الجاري.