الإثنين.. "غرفة الإسماعلية" تعقد جلسة إجرائية لتشكيل هيئة مكتبها

تعقد غرفة الإسماعيلية التجارية، الإثنين المقبل، جلسه إجرائية لاختيار هيئة المكتب الخاص بالغرفة في الدورة الجديدة.



يأتي ذلك بعد صدور قرار وزير التجارة والصناعة بتعيين نصف عدد أعضاء مجلس الإدارة وهم أحمد عثمان أحمد عثمان ومصطفى حسن على أبو حديد عبدالله وعبدالله محمد أحمد إبراهيم خضير، ومايكل مقبل نعيم، وعلى السيد حلمى السيد، آمال محمود إبراهيم، وإيهاب زهدى حسن أحمد.



وكانت انتخابات الغرفة في منتصف يونيو الماضي، أسفرت عن فوز كل من جلال محمد طاهر محمد، وأسامة العدوى، وإبراهيم محمود السيد إبراهيم، وخالد حسين على احمد الجداوى، والسيد محمد محمد الكرسلي، سعيد محمد محمد عبدالله شعيب، ووائل كمال عبدالعزيز إبراهيم.



وكان وزير التجارة والصناعة دعا مجالس إدارات الغرف التجارية بالمحافظات، ومجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية للانعقاد لانتخاب هيئة المكتب.



وقد نص قرار وزير التجارة الأول على أن يتم دعوة مجالس إدارة الغرف التجارية بكافة محافظات الجمهورية للانعقاد في موعد غايته 5 أغسطس 2019.



بينما نص القرار الثاني على أن يتم دعوة مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية للانعقاد يوم 19 أغسطس 2019 بمقر الاتحاد بالقاهرة.