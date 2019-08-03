"صحة الدقهلية" تستكمل نواقص مستشفى المنزلة المركزي

تفقد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، الدكتور سعد مكي، اليوم السبت، مستشفى المنزلة المركزي؛ للاطمئنان على سير العمل وانتظام تقديم الخدمة الطبية للمرضى.



وتضمنت الجولة تفقد قسم الاستقبال والطوارئ والاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات، كما تفقد أقسام العناية المركزة والكلى وقسم الحضانات.



وعقد وكيل الوزارة اجتماعا مع مدير المستشفى الدكتور عبده السعدني، ونواب المدير ورؤساء الأقسام بالمستشفى ورئيسة التمريض ومجموعة من الأطباء في مختلف التخصصات، وذلك بحضور لفيف من رجال المجتمع المدني والنائب علاء عساسة عضو مجلس النواب.



وشدد وكيل الوزارة خلال الاجتماع، على ضرورة التواجد والتزام فريق العمل بالمستشفى في أوقات العمل ولا تهاون مع من يقصر بعمله، كما شدد على حسن استقبال المرضى وتوفير الخدمة الطبية.