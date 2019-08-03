غدًا.. "الطبول النوبية" بقبة الغوري

يقيم مركز إبداع قبة الغورى التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، ومؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب، فى الثامنة والنصف مساء غد الأحد، حفلا فنيا لعدد من الفرق التراثية منها "الطبول النوبية، الآلآت الشعبية، حسب الله" وفقرات من السيرك القومى، الحفل رؤية فنية وإخراج انتصار عبدالفتاح، ويأتي تحت عنوان "احتفالية عيد الأضحى"



وفي سياق متصل؛ يقيم بيت الست وسيلة، ببيت الشعر العربى، فى السابعة مساء من نفس اليوم، أمسية للاحتفاء بشعراء محافظة الإسكندرية يحيي سليمان، ربيع السايح، سامح سكرمة، رشا زقيزق، يونس محمد، ومن المقرر أن يدير الأمسية الشاعر السماح عبد الله.