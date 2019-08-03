سان جيرمان يتوج بلقب كأس السوبر الفرنسي لكرة القدم للموسم السابع

توج باريس سان جيرمان بلقب كأس السوبر الفرنسي لكرة القدم للموسم السابع على التوالي بعدما حقق انتصارا صعبا وتغلب على رين 2 1 اليوم السبت في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد "شينزن" في الصين.



وافتتح أدرين هونو التسجيل لرين في الدقيقة 13 ثم أدرك كيليان مبابي التعادل لسان جيرمان في الدقيقة 57، قبل أن يسجل البديل أنخيل دي ماريا هدف الفوز 2 1 لسان جيرمان في الدقيقة 73.