بالصور.. السكة الحديد تنشر تسعيرة قطارات الوجه القبلي قبل العيد

يواجه بعض المواطنين أزمة عند حجز تذاكر القطارات المكيفة، وذلك بسبب عدم معرفة التسعيرة الخاصة بالتذاكر، وهو ما قد يسبب تكدس أمام شبابيك قطع التذاكر خاصة خلال فترة الأعياد.



وتسهيلا على المواطنين قامت هيئة السكة الحديد، بتعليق لوحة بحوار شبابيك قطع التذاكر في محطة رمسيس بالقاهرة وذلك لتعريف المواطنين بتسعيرة التذاكر للقطارات المكيفة في الوجه القبلي.



وشملت الأسعار تسعيرة القطار من القاهرة وحتى أسوان والتي بلغت 133 جنيه للتذاكرة الكاملة، والأنصاف 90 جنيها وللظباط بلغت 68 جنيها، وكذلك تسعيرة رحلة القاهرة وحتي الأقصر بسعر 109 جنيها والأنصاف 75 جنيها والظباط 58 جنيها.