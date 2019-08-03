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فن

"فيديو" تصريحات منة عرفة في برنامج "الجمعة في مصر" على mbc مصر

السبت 03/أغسطس/2019 - 03:30 م
جريدة الدستور
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أكدت الفنانة منة عرفة أنها لا تتعمد إثارة الجدل ولا لفت الانتباه حسبما يتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين يتهمونها بارتداء ملابس "مثيرة" حسب تعبيرهم.

وأوضحت منة، خلال حوارها في برنامج "الجمعة في مصر" الذي تقدمه الإعلامية ياسمين سعيد على قناة MBC مصر، أن خلال جلسات التصوير التي تقدمها لا تتدخل في اختيار الملابس أو الميكب.

وعن موقف عائلتها من الانتقادات، قالت منة: "جميع أفراد عائلتي يحبون عملي جدًا وفخورون بي خاصة والدتي التي تدعمني كثيرًا منذ صغري ولكنها كانت تنزعج كثيرًا، بل وتقوم بالرد على المتابعين وتهاجمهم بسبب انتقاداتهم، لكنها الآن أصبحت أكثر هدوءًا وتقبلًا للأمر، على حد قولها".

وبخصوص حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي قالت منة: حسابي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" تمت سرقته بعدما وصل عدد المتابعين فيه لميلون و200 ألف متابع.

وأكدت منة أن علاقتها بالسوشيال ميديا ليست جيدة، ويوجد الكثير من الحسابات الوهمية باسمها، مشيرة إلى أنه كانت هناك صفحة باسمها على "فيسبوك" موثقة، رغم أنها ليست ملكها.

وقالت منة: "أنا لا أمتلك حسابًا عبر تويتر عشان مبفهمش فيه، وفضلت 6 شهور بدون حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي عقب سرقتها".

في سياق آخر، كشفت منة عرفة عن أصعب المشاهد التي قامت بها في مسلسل "القاصرات"، مؤكدة أنه مشهد القتل.

وأضافت: بعد الأحداث الكثيرة قررنا قتله وهو نائم بالسكاكين وهي "حامية" من أجل أن تدخل بسهولة في الغرز التي نستخدمها في المشهد.

وأضافت: من حظي إن السكينة كانت فاصلة عن اليد وكل طعنة كانت تصيب يدي، وسببت لي إصابات كثيرة وكنت أبكي والمخرج يقولي برافو وبعد قلت له: إيدي اتقطعت".

وبخصوص مسلسل "شقة فيصل"، قالت منة عرفة إن ترشيحها لدورها في المسلسل، الذي عرض ضمن السباق الرمضاني الماضي، كان من قبل المخرجة شيرين عادل.

وأضافت أن المسلسل شهد العديد من الكواليس، وأن الدور كان جديدًا عليها ولم تقدمه من قبل.

وتابعت أنها ظهرت في شخصية مركبة لفتاة لديها حالات نفسية كثيرة وتنتحر في النهاية، مؤكدة أنها أصيبت بحالة اكتئاب شديد بعد تصويره، وذلك رغم قدرتها على الفصل، ولكن هذه المشاهد كانت مليئة بالنكد.

واستطردت أنها لم تكن تتخيل نجاح المسلسل بعد كل هذه السنوات، خاصة أنه تم عرضه بعد 3 سنوات من تصويره.

وتشارك "عرفة" حاليًا فى بطولة مسلسل "بحر" مع الفنان ماجد المصرى، محمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نورالدين، والفنانة الشابة كوكى، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبدالرحمن أبوزهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ونورهان، ومن إنتاج سينرجى، ومن المقرر عرضه نهاية أغسطس الحالى أو بداية شهر سبتمبر المقبل.

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