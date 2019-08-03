التحري حول ضبط 181 ألف قطعة غيار سيارات مجهولة في النزهة

كلفت نيابة النزهة الجزئية تحت إشراف المستشار أحمد عز الدين المحامي العام، بسرعة إجراء التحريات في ضبط 181 ألف قطعة غيار سيارات مجهولة المصدر داخل مخزن في النزهة.



تعود الواقعة عندما تمكن ضباط مباحث التموين بالعاصمة من ضبط المسئول عن مخزن قطع غيار سيارات بدائرة قسم شرطة النزهة؛ لإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من قطع غيار السيارات مجهولة المصدر، وتغييره بلد المنشأ المدون بها متسببًا في غش جمهور المستهلكين، حيث عثر بداخل المخزن على 181.275 ألف قطعة غيار سيارات مختلفة، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.



وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.