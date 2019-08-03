اشتعال النيران بإحدى عربات مظاهرة للمثليين في هامبورج

اندلعت النيران بإحدى عربات مظاهرة للمثليين في مدينة هامبورج، شمالي ألمانيا، اليوم السبت، حيث توقفت المظاهرة لبعض الوقت.



وكانت النيران اشتعلت في المنطقة الواقعة بين مقصورة السائق وصندوق التحميل في العربة، وتصاعدت سحب دخان كثيفة جراء الحريق، وأمنت الشرطة المنطقة المحيطة بالعربة المشتعلة.



وقال شتيفان ميلشن، أحد منظمي المظاهرة، إن هناك أربعة أشخاص أصيبوا بإصابات طفيفة، مشيرًا إلى أنه تم نقل هؤلاء الأشخاص إلى المستشفى للاشتباه في إصابتهم بالتسمم جراء استنشاق الدخان.



وحاول بعض ركاب العربة أولا إطفاء الحريق باستخدام طفايات قبل أن تتمكن سيارات الإطفاء من إخماده.



وتشير التوقعات إلى أن أكثر من 200 ألف شخص شاركوا في مسيرة "برايد ويك" التي تأتي بمناسبة يوم كريستوفر ستريت لمناصرة المثليين. وشارك في المظاهرة 25 شاحنة و27 مجموعة مشاة بالإضافة إلى العديد من سيارات الركاب وسيارات النقل.



وحملت المظاهرة هذا العام شعار "متساوون من حيث المبدأ- من أجل دستور أفضل"، وتمثلت أهم مطالب المتظاهرين في أن يتم إدراج الميل الجنسي والهوية الجنسية في قائمة حظر التمييز في القانون الأساسي.