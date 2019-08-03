ضبط مسئول التحصيل بإدارة كهرباء الزاوية الحمراء لاتهامه بالرشوة

تمكنت هئية الرقابة الإدارية من القبض على مسئول المراجعة والتحصيل بإدارة كهرباء الزاوية الحمراء والشرابية التابعة لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، وذلك لحصوله على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد العملاء.



وتبين من التحريات أن المتهم حصل على رشوة مقابل تخفيض القيمة المالية لمقايسة الأعمال الخاصة برفع القدرة الكهربائية لعداد منشأة صناعية.



وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.